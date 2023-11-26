Він пішов захищати країну на початку повномасштабного вторгнення РФ.

На війні в Україні загинув віце-президент Федерації шахів України Артем Сачук. Про це повідомив віце-президент Федерації шахів Миколаївської області Дмитро Горощенко.

"Захищаючи Україну з першого дня повномасштабного вторгнення загинув мій товарищ та колега Артем Сачук. Віце-президент Федерації шахів України, колишній президент федерації шахів Житомирської області, кандидат у майстри спорту, організатор багатьох дитячих, всеукраїнських та міжнародних змагань", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

У серпні Артем Сачук повідомляв в мережі, що отримав медаль "За військову службу Україні". "Є багато козаків, які заслуговували її більше за мене і вона насамперед належить моєму бойовому підрозділу - зведеній механізованій роті 184 НЦ. Царство небесне моїм полеглим побратимам, вічна слава тим, хто віддав частину життя і здоровʼя на захист нашої Держави", - писав він у Facebook.

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Загибель українських спортменів на фронті:

Раніше стало відомо, що на Донецькому напрямку підірвався на міні чемпіон Європи і світу з кікбоксінгу Сергій Лисюк. Лікарі близько десяти днів намагалися врятувати його життя, однак не змогли.

На початку жовтня у Національноому олімпійському комітеті України повідомляли, що на війні загинув вже 361 український спортсмен та тренер.

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