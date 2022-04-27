Міжнародна федерація хокею визначиться з альтернативним місцем проведення чемпіонату у травні.

Міжнародна федерація хокею (IIHF) вирішила відкликати у Росії право на проведення Чемпіонату світу з хокею 2023 року.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Федерації.

Рішення про скасування змагань було прийнято під час останнього засідання Ради IIHF, яке відбулося у вівторок, 26 квітня, у Цюріху, Швейцарія.

Зазначається, що турнір мав відбутися в Санкт-Петербурзі (Росія) з 5 по 21 травня 2023 року.

"Альтернативне місце проведення чемпіонату світу буде підтверджено під час щорічного конгресу IIHF 2022 року в Тампере, Фінляндія, який відбудеться протягом останнього тижня Чемпіонат світу з хокею 2022 року", - йдеться у повідомленні.

У IIHF інформують, що рішення про перенесення події було прийнято насамперед через турботу про безпеку та добробут усіх гравців, офіційних осіб, ЗМІ та вболівальників. Як і у випадку з попереднім рішенням Ради скасувати Чемпіонат світу 2023 року серед юніорів ІІХФ, який мав відбутися в Омську та Новосибірську, Росія, Рада висловила значну стурбованість щодо безпечної свободи пересування гравців та посадових осіб до, з та всередині Росії.

Раніше повідомлялося, що міжнародний союз ковзанярів відібрав у РФ етап Гран-прі з фігурного катання.