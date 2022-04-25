Турнір мав пройти з 26 по 28 листопада 2022 року.

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) оголосив, що Росія позбавлена права прийняти Гран-прі з фігурного катання в сезоні 2022/2023 через військове вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє прес-служба організації.

"Рада ISU підтверджує свою солідарність з усіма постраждалими від конфлікту і ще раз засуджує російське вторгнення в Україну. Союз засуджує напад Росії на Україну. На території РФ заборонено проводити будь-які змагання під егідою ISU", - йдеться в повідомленні.

Турнір мав пройти з 26 по 28 листопада 2022 року.

Повідомляється, що Росія і Білорусь також не зможуть претендувати на проведення турнірів під егідою ISU. Російські та білоруські делегати не візьмуть участі в конгресі організації в червні і не зможуть претендувати на виборні посади.

Крім того, ISU прийняв рішення виділити 200 тисяч швейцарських франків на підтримку eкраїнської федерації.

Раніше УНІАН повідомляв, що рада Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) вирішив заборонити фігуристам і офіційним особам з Росії та Білорусі брати участь у заходах ISU та інших міжнародних змаганнях з фігурного катання.

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