Міжнародний союз ковзанярів вирішив, що на змаганнях під його егідою російських і білоруських спортсменів не буде.

Рада Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) вирішила заборонити фігуристам та офіційним осібам з Росії та Білорусі брати участь у заходах ISU та інших міжнародних змаганнях з фігурного катання.

Про це йдеться в заяві на офіційному сайті ISU. "Дотримуючись рекомендацій МОК, з метою захисту чесності змагань з фігурного катання та безпеки всіх учасників міжнародних турнірів рада ISU погодилася з тим, що до подальшого повідомлення жодні фігуристи з Росії та Білорусі не можуть бути запрошені або допущені до участі у міжнародних змаганнях з фігурного катання, включаючи чемпіонати ISU", - йдеться у рішенні.

Рада ISU заявила про свою солідарність із усіма, кого торкнувся конфлікт в Україні. "Наші думки звернені до всього українського народу та країни. Рада оцінить можливості оперативної гуманітарної допомоги українським членам ISU", - зазначається у повідомленні.

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