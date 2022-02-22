Гаррі Каспаров, Яна Шемякіна, Сергій Стаховський та інші висловили свою позицію.

Після того, як Росія визнала терористичні угрупування "ДНР" та "ЛНР", в мережі прокотилася хвиля обурення від представників світу спорту.

Каха Каладзе, мер Тбілісі та екс-футболіст "Динамо" й "Мілану"

"Грузія, 20% території якої окуповано, засуджує визнання Росією українських сепаратистських регіонів Донецьку та Луганську. Ми в Грузії стоїмо за братню Україну, як і вона стояла за нас. Я вірю, що скоро і Україна, і Грузія відновлять свої кордони, і я бажаю їм миру".

Владислав Гераскевич, скелетоніст, учасник Олімпіади-2022 у Пекіні

Віталій Кличко, мер Києва та легенда боксу

"Партнери України повинні ввести санкції проти Росії! Невідкладно. Без зайвих обговорень і відтермінувань. Росія зруйнувала всі норми міжнародного права, шматуючи країну в центрі Європи. І зупинятися не збирається. Які ще потрібні аргументи, щоб нарешті вгамувати агресора?"

Адерінсола Есеола, футболіст "Ворскли"

Гаррі Каспаров, колишній чемпіон світу з шахів

"Промова Путіна переповнена маячнею, історичними образами та мареннями, міфом про російське приниження.

Акцент на НАТО та США зумовлений тим, що великим босам необхідний великий ворог, а Україна не підходить. Але саме Україна повинна страждати через некомпетентність та порочність Путіна.

Ніхто не повинен займатися розшифровкою цього сміття. Путін хоче конфлікт, тому що він йому потрібен. Він повинен відволікти від його провалів у Росії, знищити будь-яку демократичну модель поруч. Він перевіряв, чи хто-небудь з можливістю його зупинити зробить це, а вони усі відмовилися.

Я сподіваюся, що ця промова одного дня буде доказом у Гаазькому трибуналі щодо Путіна, але це занадто оптимістично у світі, де диктатор може просто захопити частину Європи, у той час, як його оточення досі насолоджується радісним життям у вільному світі".

Сергій Стаховський, український тенісист

Фехтувальниця Яна Шемякіна, українська олімпійська чемпіонка 2012 року в Лондоні

Анастасія Бризгіна, українська легкоатлетка

Мартін Циглер, головний спортивний репортер The Times

Путін по суті фашист, хіба не так?

Ірина Ліщинська, українська легкоатлетка, срібна призерка Олімпійських ігор у Пекіні-2008

Гарі Лінекер, екс-форвард збірної Англії з футболу, телекоментатор

"Європа на межі війни. Люди - чудові створіння. Після мільйонів років еволюції ми отримали достатньо розуму, щоб бути неймовірно тупими".

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