Спортивні санкції падають на окупантів.

Національний олімпійський комітет (НОК) Норвегії закликав усунути Росію і Білорусь від усіх змагань через вторгнення військ в Україну.

"НОК Норвегії вважає, що російські та білоруські спортсмени не повинні брати участь у міжнародних змаганнях за межами Росії та Білорусі, а російські та білоруські спортивні керівники також повинні бути відсторонені з їх міжнародних постів.

Через свої 55 окремих федерацій НОК Норвегії хоче закликати міжнародні федерації наслідувати цей приклад. НОК Норвегії також хоче закликати такі міжнародні спортивні організації як Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) підтримати цю точку зору", – йдеться в постанові правління НОК Норвегії.

У документі підкреслюється, що "норвезький спорт надалі буде активно підтримувати всі міжнародні координовані санкції проти російського і білоруського спорту".

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