Сергій Лепяхов став окупантом і знайшов свою смерть в Україні.

Тренер збірної Новосибірської області з самбо Сергій Лепяхов загинув під час виконання бойових завдань на війні проти України у віці 50 років.

Про це повідомляє прес-служба новосибірської "Спортивної школи самбо". Водночас не називається напрямок фронту, де воював Лепяхов.

"Сергій Володимирович добровольцем попрямував на фронт, де героїчно загинув у бою, на передовій, як гине чоловік і воїн, захищаючи свою Батьківщину. Висловлюємо співчуття тим, хто знав і любив Сергія Володимировича", - написала у некролозі прес-служба "Спортивної школи самбо".

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Лепяхов тренував збірну Новосибірської області з 2016 року, активно займався розвитком самбо у регіоні, додали у заяві.

Нагадаємо, що раніше на війні проти України загинув російський футбольний арбітр, якого готували до підвищення в категорії.

А восени 2022 року заслужений тренер Росії з дзюдо Ігор Романов зазнав поранення після обстрілу HIMARS - він теж був окупантом.

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