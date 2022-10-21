Ігор Романов був мобілізованим наприкінці вересня.

Заслужений тренер Росії з дзюдо Ігор Романов зазнав поранення у ході війни Росії проти України.

Про це повідомив підопічний Романова Арсен Галстян для "Матч ТБ".

Наразі тренера доставили у госпіталь. У нього осколкові поранення. Романов потрапив на Запорізький напрямок і там пережив обстріл із РСЗВ HIMARS. Його мобілізували наприкінці вересня.

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"Ми з ним на зв'язку: не розмовляли, але переписувалися. Поранення важке, осколкове, зачеплені спина, груди та шия. Але зараз уже життю нічого не загрожує, стан стабільний. Він прийшов до тями, продовжує відновлюватися. Поранення отримав у результаті прильоту американських HIMARS", - сказав директор Краснодарської спеціалізованої школи олімпійського резерву Віталій Винник, котрий є начальником для 47-річного Романова.

Додамо, що Галстян виграв золоту медаль Олімпіади-2012 у Лондоні під керівництвом Романова.

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