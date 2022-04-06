Анатолій Зерук загинув на 55-му році життя.

У бою за Олешки Херсонської області загинув відомий легкоатлет-марафонець з Вінниці Анатолій Зерук.

Про смерть 54-річного титулованого українського спортсмена повідомив сайт Федерації легкої атлетики Вінницької області.

Незважаючи на поважний вік, у 2019-му Анатолій вступив до лав Збройних сил України (ЗСУ), перебував на посаді штаб-сержанта.

Указом президента України був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно) "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".

Як УНІАН повідомляв раніше, в Ірпіні в спортзалі був розстріляний відомий боксер і дитячий тренер Олексій Джунківський, а в братській могилі під Бучею були виявлено тіла футболіста Олександра Сухенка та його батьків.

Анатолій Зерук: коротка біографія