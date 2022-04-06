У бою за Олешки Херсонської області загинув відомий легкоатлет-марафонець з Вінниці Анатолій Зерук.
Про смерть 54-річного титулованого українського спортсмена повідомив сайт Федерації легкої атлетики Вінницької області.
Незважаючи на поважний вік, у 2019-му Анатолій вступив до лав Збройних сил України (ЗСУ), перебував на посаді штаб-сержанта.
Указом президента України був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно) "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".
Як УНІАН повідомляв раніше, в Ірпіні в спортзалі був розстріляний відомий боксер і дитячий тренер Олексій Джунківський, а в братській могилі під Бучею були виявлено тіла футболіста Олександра Сухенка та його батьків.
Анатолій Зерук: коротка біографія
- Анатолій Зерук народився 27 листопада 1967 року в селі Пояски Овруцького району Житомирської області. Жив і успішно займався спортом у Вінниці.
- З 1993 року він брав участь у чемпіонатах України з легкої атлетики, а з 1996 по 2005 - у марафонах.
- Є майстром спорту міжнародного класу, багаторазовий переможець і призер міжнародних змагань - зокрема, в 1999-му тріумфував на марафоні в Енсхеді (Нідерланди), а в 2004-му став кращим в Страсбурзі (Франція).
- У 1998-му на змаганнях з марафонського бігу в Гамбурзі (Німеччина) встановив рекорд України, подолавши дистанцію за 2:11:50 сек.