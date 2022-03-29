Олексій Джунківський виховав багато талановитих боксерів.

Російські загарбники вбили в Ірпіні відомого в минулому українського боксера і дитячого тренера Олексія Джунківського.

Як повідомляє офіційний сайт Федерації боксу України, трагедія сталася 28 березня.

За даними джерела, Олексій Джунківський загинув у боксерському залі під час "спілкування" з російськими військовими. Тренера розстріляли на місці.

Олексій Джунківський чотири рази здобував медалі чемпіонату світу серед військовослужбовців. Після закінчення кар'єри став дитячим тренером і виховав чимало відомих боксерів. Серед його вихованців - чемпіон Європи серед школярів 2016 Олег Лагута та срібний призер чемпіонату Європи серед школярів 2015 Владислав Марчук.

Раніше УНІАН повідомляв, що в бою з російськими загарбниками під Авдіївкою в Донецькій області загинув вихованець футбольного клубу "Кривбас" Володимир Колесник.

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