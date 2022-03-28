Володимир Колесник помер у лікарні в Дніпрі 25 березня.

Вихованець футбольного клубу "Кривбас" Володимир Колесник помер від поранень, отриманих в бою з російськими загарбниками під Авдіївкою в Донецькій області.

Про це повідомила прес-служба криворізького клубу в Facebook.

"Він з перших днів АТО пішов захищати Україну. Після повномасштабного вторгнення росіян герой отримав важке поранення під час боїв в Авдіївці.

Військовослужбовця направили в лікарню імені Мечникова в Дніпрі. Однак врятувати життя бійцю не вдалося. Вранці 25 березня його серце перестало битися", - йдеться в повідомленні.

Колишньому гравцеві аматорських і ветеранських команд було 52 роки.

Свого часу Колесник тренувався з основною командою "Кривбасу" і запрошувався Олегом Тараном на збори. Чимало виступав за аматорські українські клуби, а потім - за ветеранську команду "Кривбасу".

На превеликий жаль, це далеко не перша футбольна смерть від рук російських загарбників.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже другий місяць.

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