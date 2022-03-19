28-річний уродженець Рівненщини Богдан Семенчук грав за аматорський клуб "Случ".

Футболіст аматорського клубу "Случ" (Березне) Богдан Семенчук загинув захищаючи Україну від російських окупантів.

Про повідомляє Рівненська обласна Асоціація футболу на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

28-річний уродженець Рівненщини пішов на фронт добровольцем і був убитий в бою під Києвом, захищаючи столицю нашої держави.

"Футболіст березневського "Случа" Богдан Семенчук загинув у боях з російськими окупантами. Нехай Богдану земля буде пухом, а пам'ять про героя буде вічно зберігатися в наших серцях!", - йдеться в повідомленні.

На превеликий жаль, це далеко не перша футбольна смерть від рук російських загарбників. Раніше під Києвом загинув екс-захисник львівських "Карпат" Віталій Сапило, а гравець ФК "Гостомель" Дмитро Мартиненко разом з мамою загинув в результаті вибуху російської бомби, яка потрапила в їх будинок.

Також в Ірпіні був убитий футболіст-волонтер Олександр Іващик, який виступав за ірпінську ветеранську команду з мініфутболу. Після початку війни Олександр допомагав людям евакуюватися з небезпечних місць. У нього залишилася вдова і двоє маленьких дітей. Через обстріли російських окупантів під час евакуації з броварського району разом зі своєю мамою загинув 16-річний гравець ДЮСШ "Атлет" Дмитро Євдоченко.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже третій тиждень.

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