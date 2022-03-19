Футболіст аматорського клубу "Случ" (Березне) Богдан Семенчук загинув захищаючи Україну від російських окупантів.
Про повідомляє Рівненська обласна Асоціація футболу на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
28-річний уродженець Рівненщини пішов на фронт добровольцем і був убитий в бою під Києвом, захищаючи столицю нашої держави.
"Футболіст березневського "Случа" Богдан Семенчук загинув у боях з російськими окупантами. Нехай Богдану земля буде пухом, а пам'ять про героя буде вічно зберігатися в наших серцях!", - йдеться в повідомленні.
На превеликий жаль, це далеко не перша футбольна смерть від рук російських загарбників. Раніше під Києвом загинув екс-захисник львівських "Карпат" Віталій Сапило, а гравець ФК "Гостомель" Дмитро Мартиненко разом з мамою загинув в результаті вибуху російської бомби, яка потрапила в їх будинок.
Також в Ірпіні був убитий футболіст-волонтер Олександр Іващик, який виступав за ірпінську ветеранську команду з мініфутболу. Після початку війни Олександр допомагав людям евакуюватися з небезпечних місць. У нього залишилася вдова і двоє маленьких дітей. Через обстріли російських окупантів під час евакуації з броварського району разом зі своєю мамою загинув 16-річний гравець ДЮСШ "Атлет" Дмитро Євдоченко.
Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже третій тиждень.