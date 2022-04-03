Футболіст і його сім'я були закатовані окупантами до смерті.

У лісі біля Мотижина (Бучанський район) було виявлено тіло колишнього футболіста клубу Другої ліги "Чайка" Олександра Сухенка.

Про це повідомляє Києво-Святошинський футбол в Facebook.

Футболіст був убитий російськими окупантами разом з його батьками. Їх тіла також були виявлені у цій могилі. Його мама Ольга Сухенко була старостою села Мотижин, а батько Ігор Сухенко президентом місцевого футбольного клубу "Колос".

В цілому в братській могилі виявили трупи близько тридцяти закатованих громадян України.

Відзначається, що сім'я Сухенка до останнього залишалася в окупованому селі і допомагала односельцям, у тому числі лікам і продуктам. 23 березня російські окупанти викрали Ольгу та Ігоря Сухенка, а згодом повернулися і за Олександром. Досі їхня доля була невідома.

У Другій лізі чемпіонату України у складі "Чайки" (Петропавлівська Борщагівка) 25-річний Сухенко зіграв 21 матч і забив 3 голи. Також Сухенко грав за футбольні клуби "Сокіл" (Михайлівка) та "Кудровку" (Ірпінь).

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже другий місяць.

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