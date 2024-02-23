Членство російського олімпійського комітету в МОК призупинили в жовтні.

Олімпійський комітет Росії (ОКР) програв апеляцію щодо призупинення його офіційного членства в Міжнародному олімпійському комітеті. Відповідне рішення ухвалив Спортивний арбітражний суд в Лозанні.

Повідомляється, що суд відхилив апеляцію ОКР на призупинення членства, накладене в жовтні Міжнародним олімпійським комітетом (МОК). Також МОК виступив проти включення до ОКР чотирьох спортивних організацій, які представляють окуповані регіони України.

Суд дійшов висновку, що призупинення членства в МОК "не порушує принципів законності, рівності, передбачуваності або пропорційності".

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Призупинення членства ОКР позбавило цю структуру права отримувати фінансування від МОК, але не вплинуло на росіян, які змагаються в міжнародних видах спорту як нейтральні спортсмени. Зокрема російські спортсмени можуть і далі брати участь у багатьох відбіркових змаганнях до цьогорічної Олімпіади в Парижі в рамках ініціативи, яку підтримує МОК.

МОК і Росія: що треба знати

Як писав УНІАН, у жовтні минулого року Міжнародний олімпійський комітет призупинив членство Олімпійського комітету Росії в самій же МОК. Таким чином МОК покарав росіян за рішення включити до складу ОКР регіональні олімпійські комітети окупованих територій України.

Однак вже в грудні МОК допустив до участі в літній Олімпіаді 2024 року "нейтральних спортсменів" з Росії та Білорусі. Щоправда, мають діяти суворі правила відбору. Окрім традиційних антидопінгових заборон, до участі не допускатимуть спортсменів, які активно підтримують війну, уклали контракт на службу в російській чи білоруській армії або у спецслужбах, а також буде заборонена будь-яка символіка Росії та Білорусі. Рішення про повернення спортсменів МОК ухвалив попри протест української сторони та близько 3-х десятків інших країн, які вважають, що поки війна триває повертати росіян та білорусів недоречно.

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