Перемогу в гонці здобули Марті Олсбю Ройселанд і Ветле Крістіансен з Норвегії.

У неділю, 5 березня, в чеському Нове-Мєсто завершилася естафета в сінгл-міксті, що проходить в рамках сьомого етапу Кубка світу з біатлону.

Впевнену перемогу в гонці здобули норвезькі спортсмени. Марте Олсбю Ройселанд і Ветле Крістіансен завоювали золоті медалі.

Другими до фінішу прийшли представники Швейцарії Емі Басерга і Ніклас Хартвег. Вони відстали від лідерів на 17,6 секунди. Бронзові нагороди завоювали представники Латвії Байба Бендіка і Олександр Расторгуєв, які програли норвежцям трохи більше 29 секунд.

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Збірну України в цій дисципліні представили Богдан Цимбал та Анастасія Меркушина.

На фініші наша команда стала шостою, потрапивши в квіткову церемонію.

На першому етапі Меркушина виступила не кращим чином і приїхала на передачу естафети тільки 14-ю, а ось Богдан Цимбал йшов набагато краще і зміг прийти на зміну шостим.

На фінальному етапі Цимбал мав шанси битися за бронзу, але на стрільбі стоячи він допустив багато помилок і не зміг закрити одну мішень. Проте, на останніх метрах він зміг обійти німця і принести Україні шосте місце.

Кубок світу з біатлону: результати одиночної змішаної естафети в Нове-Мєсто

Норвегія (0+7) 36:40,5

Швейцарія (0+10) + 17,6

Латвія (0+9) + 29,5

Франція (1+11) +45,1

Австрія (1+10) + 51,4

Україна (1+8) + 52,6

Додамо, що раніше пройшла традиційна естафета, в якій у збірної України також були шанси завоювати медаль, але помилки на останній стрільбі позбавили нашу команду бронзи.

Нагадаємо, наступний етап поточного сезону Кубка світу з біатлону, прийматиме 9 - 12 березня шведський Естерсунд.

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