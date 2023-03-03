Найкращий результат серед українок показала Юлія Джима, яка прийшла до фінішу 11-ю.

У п'ятницю, 3 березня, в чеському Нове-Мєсто завершився жіночий спринт в рамках сьомого етапу Кубка світу з біатлону.

Переможницею гонки стала триразова олімпійська чемпіонка з Норвегії Марте Олсбю Ройселанд. Її співвітчизниця Інгрід Тандреволд фінішувала другою, а третю сходинку посіла представниця Франції Анаїс Шевальє-Буше.

Україну в цій гонці представили п'ять біатлоністок: Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Олена Білосюк, Любов Кип'яченкова і Дар'я Блашко.

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Найкращою серед українок стала Юлія Джима. Вона показала ідеальну стрільбу, закривши в нуль і стійку і стрільбу лежачи. Але ходом українка була не надто швидкою і фінішувала лише 11-ю.

Анастасія Меркушина і Олена Білосюк допустили по одному промаху і показали на фініші абсолютно ідентичний результат.

Кубок світу з біатлону: результати жіночого спринту в Нове-Мєсто

1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегія, 0+0) 19:28.4

2. Інгрід Тандреволд (Норвегія, 1+0) + 20.5

3. Анаїс Шевальє-Буше (Франція, 1+0) + 29.3

4. Доротея Вірер (Італія, 0+1) + 35.4

5. Ваннесса Фойгт (Німеччина, 0+0) + 36.7

...

11. Юлія Джима (Україна, 0+0) + 45.9

26. Анастасія Меркушина (Україна, 1+0) + 1:32.7

26. Олена Білосюк (Україна, 0+1) + 1:32.7

43. Дар'я Блашко (Україна, 0+0) + 1:53.3

66. Любов Кип'яченкова (Україна, 1+2) + 2:43.6

Додамо, що в суботу, 4 березня, в рамках сьомого етапу Кубка світу в Нове-Мєсто заплановані чоловічі і жіночі гонки переслідування. Чоловіки стартують о 14:45 за київським часом, жінки - о 16:45.

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