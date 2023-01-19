Найкращий результат серед українок показала Юлія Джима.

У четвер, 19 січня, завершився жіночий спринт на шостому етапі Кубка світу з біатлону в Антхольці (Італія).

Найкращий результат з точною стрільбою показала господиня траси Доротея Вірер. Другою до фінішу прийшла представниця Франції Хлое Шевальє, яка поступилася 2,8 секунди. Бронзовим призером стала шведка Ельвіра Еберг, також не допустила промахів на двох вогневих рубежах.

Найкращий результат серед українок показала Юлія Джима, яка потрапила в топ-20 при одному промаху на першому вогневому рубежі. Олена Білосюк також допустила один промах, але програла куди більше ще 19 секунд до результату Юлії.

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Варто також відзначити юну українську біатлоністку Олександру Меркушину, яка показала найкращу швидкість в лежачій стрільбі і другу найкращу швидкість у стрільбі стоячи. При цьому обидва рази вона закрила всі п'ять мішеней і змогла прийти на фініш в топ-50, випередивши навіть старшу сестру Анастасію.

Кубок світу. Антхольц (Італія). Шостий етап

Жінки, спринт (7,5 км)

1. Доротея Вірер (Італія) - 20:59.6 (0+0)

2. Хлое Шевальє (Франція) +2.8 (0+0)

3. Ельвіра Еберг (Швеція) + 8.7 (0+0)

...

20. Юлія Джима (Україна) +1:09.3 (1+0)

32. Олена Білосюк (Україна) +1:28.8 (0+1)

44. Олександра Меркушина (Україна) +1:50.6 (0+0)

55. Анастасія Меркушина (Україна) +2:14.3 (1+1)

80. Анна Кривонос (Україна) +3:30.6 (1+1)

Нагадаємо, в п'ятницю, 20 січня, шостий етап Кубка світу продовжиться чоловічим спринтом.

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