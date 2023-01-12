У четвер, 12 січня, на п'ятому етапі Кубка світу з біатлону, який проходить у німецькому Рупольдінгу, завершилася жіноча індивідуальна гонка на 15 км.
Найкращий результат показала представниця Італії Ліза Віттоцці, яка не допустила жодного промаху на чотирьох вогневих рубежах. Другий результат з такою ж точною стрільбою показала француженка Лу Жанмонно, яка поступилася переможниці 39 секунд. Третьою до фінішу прийшла ще одна представниця Франції - Жюлія Сімон.
Збірну України в цій гонці представляли четверо біатлоністок: Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Анна Кривонос і Любов Кіпьяченкова.
Відзначимо, що Дар'я Блашко, яка повинна була стартувати під 45-м номером, пропустила цю гонку.
Найкращий результат серед українок показала Юлія Джима, яка з двома штрафними хвилинами фінішувала 20-ю.
Кубок світу. П'ятий етап. Індивідуальна гонка (15 км)
1. Ліза Витоцці (Італія, 0+0+0+0) 40:05:9
2. Лу Жанмонно (Франція, 0+0+0+0)+39.0
3. Жюлія Сімон (Франція, 0+0+0+1) +45.2
4. Доротея Вірер (Італія, 0+0+0+1) +1:09.7
5. Ханна Еберг (Швеція, 0+1+0+0) +1:10.9
6. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+1+0+0) +1:20.5
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20. Юлія Джима (0+1+0+1) +3:12.1
31. Анастасія Меркушина (1+1+0+0) +4:37.0
41. Анна Кривонос (0+0+1+0) +5:06.1
89. Любов Кипьяченкова (3+1+2+1) +10:56.5
Нагадаємо, що в п'ятницю, 13 січня, в Рупольдінгу відбудеться чоловіча естафета. Початок гонки о 15:25 за київським часом.