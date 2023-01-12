Найкращий результат серед українок показала Юлія Джима.

У четвер, 12 січня, на п'ятому етапі Кубка світу з біатлону, який проходить у німецькому Рупольдінгу, завершилася жіноча індивідуальна гонка на 15 км.

Найкращий результат показала представниця Італії Ліза Віттоцці, яка не допустила жодного промаху на чотирьох вогневих рубежах. Другий результат з такою ж точною стрільбою показала француженка Лу Жанмонно, яка поступилася переможниці 39 секунд. Третьою до фінішу прийшла ще одна представниця Франції - Жюлія Сімон.

Збірну України в цій гонці представляли четверо біатлоністок: Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Анна Кривонос і Любов Кіпьяченкова.

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Відзначимо, що Дар'я Блашко, яка повинна була стартувати під 45-м номером, пропустила цю гонку.

Найкращий результат серед українок показала Юлія Джима, яка з двома штрафними хвилинами фінішувала 20-ю.

Кубок світу. П'ятий етап. Індивідуальна гонка (15 км)

1. Ліза Витоцці (Італія, 0+0+0+0) 40:05:9

2. Лу Жанмонно (Франція, 0+0+0+0)+39.0

3. Жюлія Сімон (Франція, 0+0+0+1) +45.2

4. Доротея Вірер (Італія, 0+0+0+1) +1:09.7

5. Ханна Еберг (Швеція, 0+1+0+0) +1:10.9

6. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+1+0+0) +1:20.5

...

20. Юлія Джима (0+1+0+1) +3:12.1

31. Анастасія Меркушина (1+1+0+0) +4:37.0

41. Анна Кривонос (0+0+1+0) +5:06.1

89. Любов Кипьяченкова (3+1+2+1) +10:56.5

Нагадаємо, що в п'ятницю, 13 січня, в Рупольдінгу відбудеться чоловіча естафета. Початок гонки о 15:25 за київським часом.

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