Україну в цій гонці представляли п'ять спортсменів, чотири з яких потрапили в очкову зону.

У середу, 11 січня, в німецькому Рупольдінгу пройшла чоловіча індивідуальна гонка в рамках п'ятого етапу Кубка світу-2022/2023 з біатлону.

Перемогу в гонці здобув п'ятиразовий олімпійський чемпіон з Норвегії Йоханнес Бе. Трохи менше 10 секунд йому поступився співвітчизник Ветле Шьостад Крістіансен. Трійку призерів замкнув дворазовий чемпіон світу словенець Яків Фак.

Збірну України в цій гонці представляли п'ять біатлоністів: Богдан Цимбал, Артем Тищенко, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко та Денис Насико.

Відео дня

Кращим серед українців став Денис Насико. Він стартував 89-м, але зумів фінішувати 26-м, допустивши один промах на другому вогневому рубежі.

Артем Тищенко прийшов до фінішу 28-м, Тарас Лесюк - 29-м, Богдан Цимбал - 34-м.

За межами топ-40 фінішував тільки Руслан Ткаленко - 46-й результат. Для Насико це перше в кар'єрі потрапляння в очки на Кубку світу.

Кубок світу. П'ятий етап. Індивідуальна гонка (20 км)

1. Йоханнес Бе (Норвегія) - 48:48,4 (1+0+0+1)

2. Ветле Шьостад Крістіансен (Норвегія) +9,9 (0+0+0+1)

3. Яків Фак (Словенія) +29,3 (0+0+0+0)

...

26. Денис Насико (Україна) +3:32,1 (0+1+0+0)

28. Артем Тищенко (Україна) +3:45,1 (0+1+0+0)

29. Тарас Лесюк (Україна) + 3:51,5 (0+0+0+1)

34. Богдан Цимбал (Україна) +4:08,8 (0+0+0+2)

46. Руслан Ткаленко (Україна) +5:11,2 (0+2+0+1)

Нагадаємо, що в четвер, 12 січня, в Рупольдінгу відбудеться індивідуальна гонка серед жінок. Старт заїзду о 15:10 за київським часом.

Вас також можуть зацікавити новини: