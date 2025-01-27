Марта Костюк і Даяна Ястремська у топ-100 рейтингу WTA втратили свої позиції.

Після Australian Open українська тенісистка Еліна Світоліна піднялася на три позиції у рейтингу WTA - вона вийшла на 24-е місце, стрибнувши на три сходинки вгору.

Позиція Ангеліни Калініної залишилася без змін — 48-ма місце. Водночас одразу дві українки у топ-100 рейтингу WTA втратили свої позиції: Марта Костюк опустилася на чотири позиції і посідає 22-ге місце, а Даяна Ястремська втратила 39 місцьі впала до 72-го. Крім того, Юлія Стародубцева через поразку канадці Лейлі Фернандес у першому раунді втратила 11 позицій й місце у топ-100, зайнявши 111-ту позицію.

Загалом у топ-10 рейтингу WTA відбулося одразу п'ять змін: китаянка Ціньвень Чжен та американка Емма Наварро втратили три й одну позицію відповідно, тоді як Паула Бадоса, Єлєна Рибакіна й Медісон Кіз піднялися у рейтингу.

Відео дня

Загалом перша десятка рейтингу виглядає так:

Аріна Сабалєнка — 8956 очок Іга Швьонтек (Польща) — 8770 Коко Гофф (США) — 6538 Жасмін Паоліні (Італія) — 5289 Єлена Рибакіна (Казахстан) — 4893 (+2 позиції) Джессіка Пегула (США) — 4861 Медісон Кіз (США) — 4680 (+7) Цінь Вень Чжен (Китай) — 4095 (-3) Емма Наварро (США) — 3709 (-1) Паула Бадоса (Іспанія) — 3608 (+2)

Світоліна перемогла росіянку, яка виступає під нейтральним прапором, Вероніку Кудермєтову.

Гра, яка тривала 1 годину та 20 хвилин, закінчилася з рахунком 6:4, 6:1 на користь Світоліної, хоча поєдинок почався для неї не зовсім успішно. Спочатку суперниця повела в рахунку 4:1. Але потім Світоліна повністю домінувала, взявши 5 геймів поспіль.

Однак у чвертьфіналі Свтоліна зазнала поразки від американки Медісон Кіз — 1:2 за сетами.

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