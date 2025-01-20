Для тенісисток це була третя зустріч за кар'єру і до цієї гри Світоліна не могла перемогти Кудермєтову.

На Australian Open українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла росіянку, яка виступає під нейтральним прапором, Вероніку Кудермєтову.

Гра, яка тривала 1 годину та 20 хвилин, закінчилася з рахунком 6:4, 6:1 на користь Світоліної, хоча поєдинок почався для неї не зовсім успішно. Спочатку суперниця повела в рахунку 4:1. Але потім Світоліна повністю домінувала, взявши 5 геймів поспіль.

Впродовж гри у представниці країни-агресорки не йшла подача, вона постійно робила помилки та слабко рухалася.

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Для тенісисток це була третя зустріч за кар'єру і до цієї гри Світоліна не могла перемогти Кудермєтову.

Наступною суперницею української спортсменки стане переможниця пари Рибакіна – Кіз. Матч пройде 22 січня.

Світоліна на Australian Open

Українська тенісистка втретє зіграє у чвертьфінальній стадії Australian Open і 12-й раз на турнірах Grand Slam.

Раніше Світоліна розповіла, якою мовою спілкується з чоловіком - французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Зараз подружжя живе за кордоном та виховує 2-річну доньку Скай Монфіс. За словами спортсменки, вона не забуває рідну мову та прищеплює любов до всього українського своїй родині.

"Для мене зараз не складно говорити українською мовою. Це наше, українське, тому, вважаю, це дуже-дуже важливо. Буває складно, тому що я знаю, що англійська в мене більш така - про спорт, про теніс...", - розповіла спортсменка.

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