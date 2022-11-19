НОК України - це громадська організація, до якої за квотним принципом входять 170 осіб, зазначив новопризначений очільник комітету.

Міністр молоді та спорту, новопризначений голова Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт пояснив, як народні депутати забороненої в Україні партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич та Григорій Суркіс опинились у складі НОК, що спричинило скандал.

НОК є громадською організацією, до якої за квотним принципом входять 170 осіб, - це видатні спортсмени, олімпійці, президенти федерацій, голови обласних відділень НОК, повідомив чиновник під час інформаційного телемарафону.

За його словами, кандидатуру Шуфрича подала Федерація стрільби з лука, яку він очолює. А Суркіс був обраний до складу НОК "згідно з його заявою як громадянина, який займається спортом і розвиває спорт".

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"Це рішення було прийнято ще попереднім складом Національного олімпійського комітету. Президент НОК ні той, який був, Сергій Бубка, ні я як нинішній очільник, на це не впливаємо. Це громадська організація і голосують всі її члени. Ось так вони потрапили в новий склад НОК", - пояснив міністр.

Він уточнив, що вчора Суркіс і Шуфрич вже були виключені з комітету за їхніми власними заявами.

При цьому відомив футболіст Андрій Шевченко не писав заяву про свій вихід, а тільки заявив про цей намір, тож його членство там продовжиться.

Обрано новий склад НОК України - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада за результатами виборів президента Національного олімпійського комітету України його очолив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт. За нього проголосували 123 делегати.

Також до складу НОК на період 2022-2026 років було обрано нових членів, зокрема, Олександра Усика, Андрія Шевченка, Марину Бех-Романчук, Лілію Подкопаєву і народних депутатів від забороненої ОПЗЖ Нестора Шуфрича та Григорія Суркіса.

Андрій Шевченко заявив про вихід через незгоду з новим складом НОК.

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