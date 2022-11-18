Допис Андрія Шевченка у соцмережах спрацював.

Новообраний президент НОК Вадим Гутцайт повідомив, що Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич написали заяви про вихід зі складу Національного олімпійського комітету.

"Сьогодні Григорієм Суркісом та Нестором Шуфричем вже подано заяви про вихід зі складу НОК, тому ми припиняємо їх членство.

Сподіваюсь, що це питання буде знято. Стосовно Андрія Шевченка, ми спілкувались з ним. Він мене попередив, що написав. Але я йому потім набрав, коли вже він опублікував свої думки.

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Я йому сказав, що вже написані листи про вихід з НОК паном Шуфричем та паном Суркісом. Ми домовились про зустріч на наступному тижні. Будемо пропрацьовувати, як надалі нам працювати разом", - сказав Гутцайт для телеканалу "Київ".

Новий склад НОК України - що відомо

17 листопада пройшли вибори президента Національного олімпійського комітету України. Боротьба точилася між Жаном Беленюком та Вадимом Гутцайтом. У підсумку перемогу здобув міністр молоді та спорту, а не нардеп від "Слуги народу".

Також були обрані нові члени НОК - Олександр Усик, Марина Бех-Романчук, Лілія Подкопаєва, Нестор Шуфрич, Григорій Суркіс, Андрій Шевченко. Останній 18 листопада повідомив у соцмережах, що він не може працювати у такому складі, вочевидь натякаючи на Шуфрича.

Додамо, що з 2005 року НОК України незмінно очолював Сергій Бубка. Проте цього разу він не висунув свою кандидатуру на вибори.