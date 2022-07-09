Для Анжеліки це були дебютні Всесвітні ігри.

30-річна одеситка Анжеліка Терлюга у ваговій категорії до 55 кг виграла золоту медаль Всесвітніх ігор, які проходять у Бірмінгемі (США).

На груповому раунді опонентками українки були чемпіонка Всесвітніх ігор-2017 Валерія Кумізакі (3:3) з Бразилії та олімпійська чемпіонка-2020 болгарка Івет Горанова (3:0).

У півфіналі Анжеліка впевнено упоралася з американкою Трініті Аллен – рахунок розгромний (8:1).

У фіналі Терлюга перемогла чинну чемпіонку світу, єгиптянку Ахлам Юссеф – 1:0. Додамо, що це друге золото для України в карате в історії цих змагань – у 2017 році чемпіоном став Станіслав Горуна. Терлюга вперше брала участь на Всесвітніх іграх.

Всесвітні ігри-2022, жінки, до 55 кг, карате

1. Анжеліка Терлюга (Україна)

2. Ахлам Юссеф (Єгипет)

3. Трініті Аллен (США)

Нагадаємо, що у травні цього року Терлюга стала чемпіонкою Європи. У фіналі вона тоді здолала вищезгадану болгарку Горанову. Цікаво, що на Олімпіаді в Токіо Анжеліка виборола срібну медаль, поступившись у фіналі саме Горановій.

Раніше Терлюга вибухнула гнівом на росіян після теракту в Краматорську.

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