EJU продовжив відсторонення спортсменів РФ і РБ і закрив офіс в Москві.

Європейський союз дзюдо (EJU) продовжив відсторонення російських і білоруських спортсменів від змагань під своєю егідою.

У минулі вихідні 16 членів виконкому EJU зібралися на дводенний семінар в австрійському гірському селі Зальбах-Хінтерглемм, де і було прийнято дане рішення. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Президент EJU Ласло Тот прокоментував рішення організації відсторонити спортсменів країн-агресорів.

"Не буде російської та білоруської участі в майбутніх заходах Європейського союзу дзюдо ні на дорослому, ні на юніорському, ні на юнацькому рівнях",- сказав той.

Крім того, на виконкомі в Австрії було прийнято ще й рішення про закриття офісу Європейського союзу дзюдо в Москві. Всі фінансові операції тепер здійснюються головним офісом EJU у Відні.

Наступне засідання має відбутися в середині вересня в Стамбулі.

Раніше УНІАН повідомляв, що Міжнародна федерація дзюдо (IJF) дозволила росіянам і білорусам брати участь у турнірах "Великого шолома" в нейтральному статусі.

Українська федерація дзюдо засудила рішення IJF допустити росіян і білорусів до участі в турнірах в нейтральному статусі і заявила, що бойкотує всі міжнародні змагання з дзюдо до повного відсторонення РФ і Білорусі.

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