Однією з надій на медаль в Токіо була збірна України з фехтування на шпагах. Але, на жаль, наші хлопці не змогли потрапити на п'єдестал.
Українська збірна у складі з Ігорем Рейзліним, Богданом Нікішиним, Романом Свічкарем й Анатолієм Гереєм поступилася у чвертьфіналі китайській команді, а потім змагалася з французами за п'яту сходинку. Цей поєдинок Франція виграла у нас з рахунком 45:39, а відтак збірна України фінішувала шостою.
Нікішин засмучено прокоментував цей провал для Спорт Сегодня.
"Жодних емоцій. Програли, повністю провалена Олімпіада в моєму випадку, як в командних, так і в особистих змаганнях. Результат більш ніж негативний. Поки жодних емоцій, тільки жаль і смуток. Життя триває, потрібно йти далі", - сказав Нікішин відразу після фіаско.
Зазначимо, що Нікішин в індивідуальній шпазі свій виступ припинив на стадії 1/16 фіналу. Свічкар теж вибув зі змагань синхронно з Нікішиним.
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Україна на Олімпіаді в Токіо: головне
- На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.
На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.
За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.
Першу медаль в Токіо Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона виграла бронзу. У другий день змагань бронзову нагороду виграв шпажист Ігор Рейзлін. Ще одну бронзу в скарбничку української збірної принесли стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук. Четверту нагороду для України завоював плавець Михайло Романчук.
Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверті місця в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів.