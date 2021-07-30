Богдан Нікішин розчарований, що українська збірна посіла лише шосте місце в командних змаганнях.

Однією з надій на медаль в Токіо була збірна України з фехтування на шпагах. Але, на жаль, наші хлопці не змогли потрапити на п'єдестал.

Українська збірна у складі з Ігорем Рейзліним, Богданом Нікішиним, Романом Свічкарем й Анатолієм Гереєм поступилася у чвертьфіналі китайській команді, а потім змагалася з французами за п'яту сходинку. Цей поєдинок Франція виграла у нас з рахунком 45:39, а відтак збірна України фінішувала шостою.

Нікішин засмучено прокоментував цей провал для Спорт Сегодня.

"Жодних емоцій. Програли, повністю провалена Олімпіада в моєму випадку, як в командних, так і в особистих змаганнях. Результат більш ніж негативний. Поки жодних емоцій, тільки жаль і смуток. Життя триває, потрібно йти далі", - сказав Нікішин відразу після фіаско.

Зазначимо, що Нікішин в індивідуальній шпазі свій виступ припинив на стадії 1/16 фіналу. Свічкар теж вибув зі змагань синхронно з Нікішиним.

Читайте такожУкраїнська боксерка зупинилася за крок від медалі на Олімпіаді-2020

Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

Автор: Артем Будрін