Василь Мірошниченко також заявив, що Новак Джокович повинен вибачитися за поведінку свого батька.

Напередодні в Австралії на турнірі серії "Великого шолома" Australian Open спалахнув гучний скандал. Срджан Джокович, батько знаменитого сербського тенісиста Новака Джоковича, позував на відео з фанатами, які принесли на турнір прапори РФ і зображення Путіна.

Посол України в Австралії Василь Мірошниченко звернувся до організаторів Australian Open-2023 з вимогою заборонити батькові 21-разового переможця турнірів "Великого Шолома" бути присутнім на матчах турніру.

Мірошниченко також заявив, що Новак Джокович повинен вибачитися за свого батька і публічно засудити російське вторгнення в Україну.

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"Це неприйнятно, це ганьба для турніру. Повинні бути введені санкції. Важливо запитати Новака Джоковича про його думку про ситуацію. Чи підтримує він Путіна? Що він думає про підтримку батька?", - наводить слова Мірошниченко АВС.

Ні Джокович, ні його команда поки не відреагували на цей заклик. Срджан Джокович, у свою чергу, напередодні прокоментував скандальний інцидент і заявив, що не буде присутній на матчі півфіналу Australian Open-2023 за участю свого сина.

"Я тут тільки для того, щоб підтримати свого сина. Я не мав наміру викликати такі заголовки чи зрив. Я був на вулиці з фанатами Новака і робив усе, щоб відсвяткувати його перемогу. Я фотографувався з фанатами і попався на цьому. Моя сім'я пережила жах війни, тому ми хочемо лише миру.

Я вирішив, що буду дивитися решту матчів Новака з дому. Бажаю відмінного матчу і, як завжди, буду вболівати за свого сина", - наводить слова Срджана Джоковича Codesports.

Нагадаємо, після перемоги Новака Джоковича над росіянином Андрієм Рубльовим в 1/4 фіналу Australian Open в мережі з'явилося відео, на якому Срджан Джокович стоїть поруч з чоловіком, одягненим в російську символіку. На відео чути, як батько Новака вимовив фразу: "Хай живуть росіяни".

Варто відзначити, що раніше організатори Australian Open заборонили демонстрацію російських і білоруських прапорів під час турніру. Таке рішення було прийнято після того, як прапор РФ з'явився на трибунах під час матчу української тенісистки Катерини Байндль проти Камілли Рахімової.

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