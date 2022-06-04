Іга Швьонтек здобула перемогу у Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу "Roland Garros".

Перша ракетка світу, Польська тенісистка Іга Швьонтек висловилася на підтримку України після перемоги у Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу "Roland Garros".

Спортсменка обіграла американську тенісистку Корі Гауфф з рахунком 6:1, 6:3, здобувши перемогу в турнірі вдруге.

У своїй переможній промові вона сказала, що сподівалася, що до цього виступу ситуація в Україні покращиться. Іга зазначила, що постарається підтримувати Україну і далі.

"Я хотіла б сказати ще кілька слів про Україну. Будьте сильними, тому що війна все ще триває. Після моєї першої заяви в Досі я сподівалася, що ситуація стане кращою, і я все ще не втрачаю надію і буду підтримувати вас", - зазначила спортсменка.

Зал зустрів її виступ бурхливими оваціями.

Нагадаємо, що раніше ATP і WTA позбавили Wimbledon рейтингових очок через заборону російським і білоруським тенісистам виступити на турнірі.

Іга Швьонтек заявила, що їй наплювати на це рішення.

"Польща підтримує Україну, війна ведеться недалеко від кордону моєї країни. Мої рейтингові очки не мають значення в цій ситуації. Мене хвилює війна, а не очки", - висловилася дівчина.

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