Перша ракетка світу, Польська тенісистка Іга Швьонтек висловилася на підтримку України після перемоги у Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу "Roland Garros".
Спортсменка обіграла американську тенісистку Корі Гауфф з рахунком 6:1, 6:3, здобувши перемогу в турнірі вдруге.
У своїй переможній промові вона сказала, що сподівалася, що до цього виступу ситуація в Україні покращиться. Іга зазначила, що постарається підтримувати Україну і далі.
"Я хотіла б сказати ще кілька слів про Україну. Будьте сильними, тому що війна все ще триває. Після моєї першої заяви в Досі я сподівалася, що ситуація стане кращою, і я все ще не втрачаю надію і буду підтримувати вас", - зазначила спортсменка.
Зал зустрів її виступ бурхливими оваціями.
Нагадаємо, що раніше ATP і WTA позбавили Wimbledon рейтингових очок через заборону російським і білоруським тенісистам виступити на турнірі.
Іга Швьонтек заявила, що їй наплювати на це рішення.
"Польща підтримує Україну, війна ведеться недалеко від кордону моєї країни. Мої рейтингові очки не мають значення в цій ситуації. Мене хвилює війна, а не очки", - висловилася дівчина.
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