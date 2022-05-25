Польська тенісистка Іга Швьонтек висловилася про рішення Wimbledon усунути гравців країн-агресорів.

Перша ракетка світу Іга Швьонтек прокоментувала рішення ATP і WTA позбавити Wimbledon рейтингових очок через недопуск до змагань спортсменів країн-агресорів.

Польська тенісистка висловила свою підтримку Україні через повномасштабне вторгнення РФ і зізналася, що їй наплювати на позбавлення турніру Wimbledon-2022 рейтингових очок.

"Польща підтримує Україну, війна ведеться недалеко від кордону моєї країни. Мої рейтингові очки не мають значення в цій ситуації. Мене хвилює війна, а не очки. У ситуації з відстороненням немає якогось хорошого рішення.

Це складно, тому що я знаю, що гравці з Росії не несуть відповідальності за те, що відбувається в їхній країні. Але з іншого боку, спорт використовується в політиці, а ми публічні люди і маємо якийсь вплив на людей", - наводить слова Швьонтек Eurosport.

Нагадаємо, раніше організатори Wimbledon-2022 заборонили російським і білоруським тенісистам виступити на турнірі через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну.

Wimbledon став першим великим турніром з тенісу, який заборонив росіянам і білорусам брати участь в особистих змаганнях. У підсумку ATP і WTA позбавили цей турнір рейтингових очок.

Напередодні, перша ракетка світу Новак Джокович, який є чинним переможцем Wimbledon, виступив з критикою на адресу організаторів цього турніру за рішення відсторонити гравців країн-агресорів, тому що тепер він не дорахується рейтингових очок.

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