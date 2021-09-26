На Андрія Денискіна чекають дисциплінарні санкції.

У матчі регулярного чемпіонату Української хокейної ліги нападник "Кременчука" Андрій Денискін був вилучений з майданчика за расистський жест на адресу темношкірого захисника "Донбас" Джейлена Смерека.

На 36-й хвилині гри Денискін демонстративно зобразив, як очищає шкірку банана і їсть його.

Форвард був вилучений з майданчика до кінця матчу. Тепер, швидше за все, на нього чекає дискваліфікація. Офіційний сайт УПЛ повідомив, що проти гравця "Кременчука" буде відкрито дисциплінарне провадження.

Після матчу Денискін на своїй сторінці в Instagram приніс вибачення.

"Хочу висловити публічні вибачення перед гравцем хокейного клубу "Донбас" Джаленом Смереком. Я, перебуваючи в негативних емоціях, показав жест, який хтось може вважати як образу в расовій приналежності. Я поважаю всіх людей, незалежно від їх расової чи національної приналежності. Емоції на хокеї, на жаль, бувають різні".

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Антон Дудар