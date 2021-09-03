Українська команда поступилася чемпіонам Данії.

Третього вересня в Києві трапилася історична подія. У столичному Палаці спорту "Донбас" дебютував у Лізі чемпіонів та став першою в історії українською командою, яка зіграла в даному турнірі.

Протистояв підопічним Павла Микульчика датський "Рунгстед". "Донбас" вів у рахунку 1:0, але потім пропустив двічі - суперник в обох випадках реалізував більшість. Втім, 21-річний український нападник "Донбасу" Олександр Пересунько відновив паритет та перевів гру в овертайм. В додатковий час команди не закинули шайб, а тому все вирішилося в серії булітів.

Всі свої 4 буліти гравці "Донбасу" змарнували, а "Рунгстед" два з чотирьох закинув і переміг.

Ліга чемпіонів. Група G

"Донбас" - "Рунгстед" - ​​2:2 (1:0, 0:1, 1:1), (0:2 після булітів)

Шайби: 17:07, Медведєв - 1:0, 33:23, Андерсон (Грін, Йенсен) - 1:1, 48:00, Грін - 1:2, 53:49, Пересунько (Морозов, Смерек) - 2:2

Опоненти "Донбасу" по групі, французький "Руан" і австрійський "Клагенфурт", свій поєдинок завершать пізніше.

Наступний поєдинок "Донбас" зіграє 5 вересня проти "Руана". Наразі у своїй групі українська команда має одне очко за те, що протрималася в овертаймі, а "Рунгстед" має два залікові бали за те, що ще й серію булітів виграв.

Хокейна Ліга чемпіонів 2021/22: головне

На груповому етапі грають 32 клуби, розділені на 8 квартетів. "Донбас" виступає у групі G з французьким "Руаном", датським "Рунгстедом" і австрійським "Клагенфуртом".

Регламент такий самий, як і в футбольній Лізі чемпіонів: на груповому етапі команди грають 6 матчів, а дві кращі з кожного квартету здобувають право виступити у плей-оф.

ХК "Донбас" став чемпіоном України в минулому сезоні, але потрапив в Лігу чемпіонів завдяки wild-card. Організатори турніру вирішили, що "Донбас", а також словацький "Слован" завдяки своєму розвитку заслужили вперше зіграти в ЛЧ й запросили ці клуби взяти участь в турнірі.

Автор: Артем Будрін