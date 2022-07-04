Найбільше постраждав пілот "Альфа Ромео" Гуанью Чжоу.

У неділю, 3 липня, на трасі Сільверстоун в Нортгемптонширі відбувся десятий етап Формули-1.

Старт гонки ледь не закінчився трагедією. У першому ж повороті після старту сталася масова аварія. Найбільше пошкоджень отримав болід "Альфа Ромео", за кермом якого перебував китаєць Гуанью Чжоу.

В інциденті з аварією Чжоу взяли участь ще два пілоти: Джордж Рассел і П'єр Гаслі. Після того як згасли стартові вогні, британець їхав праворуч, француз по центру, але трохи ззаду, а Гуанью знаходився зліва, врівень з гонщиком "Мерседеса". Практично відразу після того як автомобілі рушили з місця, відбулося одночасне зіткнення цих пілотів. В результаті чого болід Рассела розвернуло, і він полетів на автомобіль Чжоу.

Після зіткнення машина Чжоу на швидкості зробила кілька сальто,"приземлилася" на дах і, "лавіруючи" верх гальмами, влетіла у відбійник - іскри летіли на всі боки.

Відео аварії:

Гуанью дивом уникнув смертельних травм. Китайський пілот на ношах був доставлений в медичний центр. У команді гонщика підтвердили, що він знаходиться у свідомості.

"Після аварії на старті Гран-прі Великобританії Чжоу Гуанью знаходиться в свідомості і зараз направляється в медичний центр автодрому для проходження обстеження", - повідомили представники "Альфа Ромео" в соціальних мережах.

Після аварії підсумки першого кола були обнулені, а старт гонки був організований заново.

Перемогу в гонці здобув іспанець Карлос Сайнс. Для пілота "Феррарі" це дебютна перемога в Гран-прі.

У топ-3 потрапили Перес і Хемілтон. Партнер Сайнса Шарль Леклер фінішував 4-м.лідер загального заліку Макс Ферстаппен посів сьоме місце.

Завдяки перемозі в Гран-прі Великобританії Сайнс піднявся в топ-4 загального заліку - 127 очок. У його партнера по команді Шарля Леклера 138 очок.

Особистий залік Формули-1

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 181

2. Серхіо Перес ("Ред Булл") - 147

3. Шарль Леклер ("Феррарі") - 138

4. Карлос Сайнс ("Феррарі") - 127

5. Джордж Расселл ("Мерседес") - 111

Кубок конструкторів (командний залік)

1. "Ред Булл" - 328 очок

2. "Феррарі" - 265

3. "Мерседес" - 204

4. "Макларен" - 73

5. "Альпін" - 67

Наступний етап Формули-1 пройде Гран-прі Австрії відбудеться 10 липня на трасі Ред Булл Рінг.

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