Себастьян Феттель попросив керівництво Формули-1 допомогти українцям.

Відомий німецький гонщик Формули-1 Себастьян Феттель висловив слова підтримки українському народу, який протягом другого місяця веде боротьбу російськими окупантами.

В інтерв'ю Sky Sport пілот Астон Мартін закликав керівництво Формули-1 надати набагато більшу фінансову підтримку українцям, постраждалим від військової агресії РФ.

"Жахливо дивитися на те, що відбувається. Це шокує, коли ти вмикаєш новини. Ти думаєш, що нічого не може шокувати більше, але це відбувається кожен раз. Вбивають невинних людей.

У Формули-1 багато грошей. Ми не можемо допомогти Україні тим, що будемо їхати швидше або повільніше, але ми можемо зібрати пожертви. Солідарність - це означає, що ми не тільки говоримо щось, а й допомагаємо комусь. Так що мова про те, щоб активно допомагати", - сказав Феттель.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. В цей же день Себастьян Феттель заявив, що бойкотуватиме Гран-прі Росії через військову агресію РФ. Німець став першим гонщиком, хто зробив це. Пізніше Формула-1 оголосила про скасування Гран Прі Росії.

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