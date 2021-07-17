Ім'я хворого організатори з міркувань конфіденційності не назвали.

На території олімпійського селища в Токіо є перша особа, яка інфікувалася COVID-19.

Про це повідомляє NHK з посиланням на олімпійський оргкомітет.

Наразі громадянство, стать і вік хворого не називаються. Це може бути як спортсмен, так і працівник з персоналу або тренерського штабу. Організатори не повідомляють імена тих, що заразилися, поважаючи їхнє право на конфіденційність. Але інфікований точно прибув з-за кордону.

До цього випадку позитивний тест на коронавірус здавали представники Ізраїлю, Уганди, Росії, Нігерії та Сербії, але це відбувалося або в аеропорту, або в місцях попереднього розміщення збірних. А ось випадок, коли зараження зафіксували безпосередньо в олімпійському селищі - це вперше.

Нагадаємо, що напередодні зухвало втік з готелю важкоатлет з Уганди.

Читайте такожОлімпіада-2020 в Токіо: призери будуть самі одягати медалі собі на шию

Олімпіада в Токіо: що відомо

Олімпіада в Токіо розпочнеться 23 липня і пройде до 8 серпня. Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня. Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але збережуть назву "Олімпіада-2020".

Витрати на ігри зросли на 2,8 млрд доларів через заходи, необхідні для запобігання поширенню коронавірусу.

Згідно з опитуваннями, більшість японців виступала проти проведення ігор у 2021 році. Вони хочуть, щоб їх відстрочили ще раз або ж взагалі скасували.

Однак у МОК заявили, що вважають неможливим скасування Олімпіади цього року.

25 березня в японській префектурі Фукусума стартувала естафета Олімпійського вогню.

11 липня президент Володимир Зеленський зустрівся з українськими спортсменами, які відправляться на Олімпіаду в Токіо.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін