Перше золото для України: плавчиня Мерешко з рекордом стала чемпіонкою Паралімпіади (відео)

В України вже є золота медаль на Паралімпіаді в Токіо.

Українська плавчиня Єлизавета Мерешко виграла золоту медаль Паралімпіади в Токіо. Це золото стало першим для України на Паралімпійських іграх, церемонія відкриття яких відбулася 24 серпня. Мерешко стала чемпіонкою на дистанції 50 метрів вільним стилем в класі S6. Мерешко фінішувала з результатом 33,11 секунди і встановила новий рекорд Паралімпійських ігор у цій дисципліні. На цій же дистанції бронзову медаль завоювала українка Ганна Гонтар. Її результат - 33,40 секунди. Срібною призеркою стала Елізабет Маркс із США (33,15). Зазначимо, що Мерешко була одним з двох прапороносців України на церемонії відкриття Паралімпіади-2020. А на Іграх у Ріо вона виграла чотири золоті медалі. Читайте такожУкраїна завоювала перші медалі на Паралімпійських іграх у Токіо Україна на Паралімпійських іграх у Токіо: головне Паралімпіада стартувала 24 серпня і пройде до 5 вересня

Україну на змаганнях представляють 143 спортсмени в 15 видах спорту. Найбільше представництво в України в плаванні (40 спортсменів) та легкій атлетиці (32).

На цей час в активі нашої збірної вже 7 медалей: 1 золото, 4 срібла і 2 бронзи. Автор: Антон Дудар

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter