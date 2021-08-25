Українська плавчиня Єлизавета Мерешко виграла золоту медаль Паралімпіади в Токіо.
Це золото стало першим для України на Паралімпійських іграх, церемонія відкриття яких відбулася 24 серпня.
Мерешко стала чемпіонкою на дистанції 50 метрів вільним стилем в класі S6.
Мерешко фінішувала з результатом 33,11 секунди і встановила новий рекорд Паралімпійських ігор у цій дисципліні.
На цій же дистанції бронзову медаль завоювала українка Ганна Гонтар. Її результат - 33,40 секунди.
Срібною призеркою стала Елізабет Маркс із США (33,15).
Зазначимо, що Мерешко була одним з двох прапороносців України на церемонії відкриття Паралімпіади-2020. А на Іграх у Ріо вона виграла чотири золоті медалі.
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Україна на Паралімпійських іграх у Токіо: головне
- Паралімпіада стартувала 24 серпня і пройде до 5 вересня
- Україну на змаганнях представляють 143 спортсмени в 15 видах спорту. Найбільше представництво в України в плаванні (40 спортсменів) та легкій атлетиці (32).
- На цей час в активі нашої збірної вже 7 медалей: 1 золото, 4 срібла і 2 бронзи.