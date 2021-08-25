Єлизавета Мерешко завоювала своє п'яте олімпійське золото в кар'єрі / фото twitter.com/Paralympics

Українська плавчиня Єлизавета Мерешко виграла золоту медаль Паралімпіади в Токіо.

Це золото стало першим для України на Паралімпійських іграх, церемонія відкриття яких відбулася 24 серпня.

Мерешко стала чемпіонкою на дистанції 50 метрів вільним стилем в класі S6.

Мерешко фінішувала з результатом 33,11 секунди і встановила новий рекорд Паралімпійських ігор у цій дисципліні.

На цій же дистанції бронзову медаль завоювала українка Ганна Гонтар. Її результат - 33,40 секунди.

Срібною призеркою стала Елізабет Маркс із США (33,15). 

Зазначимо, що Мерешко була одним з двох прапороносців України на церемонії відкриття Паралімпіади-2020. А на Іграх у Ріо вона виграла чотири золоті медалі.

Читайте такожУкраїна завоювала перші медалі на Паралімпійських іграх у Токіо

Україна на Паралімпійських іграх у Токіо: головне

  • Паралімпіада стартувала 24 серпня і пройде до 5 вересня
  • Україну на змаганнях представляють 143 спортсмени в 15 видах спорту. Найбільше представництво в України в плаванні (40 спортсменів) та легкій атлетиці (32).
  • На цей час в активі нашої збірної вже 7 медалей: 1 золото, 4 срібла і 2 бронзи.

Автор: Антон Дудар