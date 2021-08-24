Паралімпіада триватиме до 5 вересня.

У Токіо пройшла церемонія відкриття Паралімпійських ігор-2020, які були перенесені з минулого року.

У столиці Японії пройшла барвиста церемонія відкриття ігор, в рамках якої був запалений Паралімпійський вогонь.

У ході олімпійців взяло участь майже п'ять тисяч спортсменів, включаючи українських.

Імператор Японії Нарухіто оголосив Паралімпіаду відкритою.

Прапор України на церемонії відкриття Паралімпіади несли плавці Єлизавета Мерешко та Віктор Смирнов.

Фотогалерея церемонії відкриття Ігор

Паралімпійські ігри в Токіо: що потрібно знати

Паралімпіада стартувала 24 серпня і пройде до 5 вересня. Ігри пройдуть без глядачів.

На Паралімпійських іграх буде розіграно 540 комплектів нагород у 22 видах спорту.

Паралімпійська збірна України вирушила на Ігри 13 серпня. Україну на змаганнях представлять 143 спортсмени в 15 видах спорту. Найбільше представництво в України в плаванні (40 спортсменів) та легкій атлетиці (32).

Автор: Антон Дудар