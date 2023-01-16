Ангеліна Калініна легко впоралася з представницею США Коко Вандевей.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна тріумфально стартувала на Australian Open-2023.

У понеділок, 16 січня, в першому раунді турніру серії "Великого Шолома" українка в двох сетах розгромила американку Коко Вандевей.

Поєдинок Калініної і Вандевей тривав 1 годину і 15 хвилин. У першій партії українка першою зробила брейк в п'ятому геймі, але потім відразу віддала свою подачу. Проте з рахунку 3:3 українка виграла всі 3 гейми, що залишилися, двічі перервавши подачу суперниці.

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У другій партії Калініна грала ще впевненіше і розгромила американку 6:1.

А ось інша представниця України на Відкритому чемпіонаті Австралії Даяна Ястремська не змогла пройти далі. У першому раунді турніру українка програла Олені Остапенко у двох сетах.

Australian Open-2023. 1/64 фіналу

Коко Вандевей (США) - Ангеліна Калініна (Україна) - 3:6, 1:6

Даяна Ястремська (Україна) - Олена Остапенко (Латвія) - 4:6, 2:6

У наступному раунді Australian Open-2023 Ангеліна Калініна зустрінеться з Петрою Квітовою з Чехії.

Нагадаємо, чинними переможцями турніру в одиночних розрядах є іспанець Рафаель Надаль і австралійка Ешлі Барті.

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