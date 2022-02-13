9 ігрових днів Олімпіади вже минуло.

На Олімпійських іграх у Пекіні 13 лютого представники України змагалися в бобслеї та біатлоні.

Вітчизняні біатлоністки брали участь в гонці переслідування. Юлія Джима посіла 13-е місце, Анастасія Меркушина та Ірина Петренко фінішували відповідно на 25-й та 55-й позиціях.

Наші чоловіки в гонці переслідування виступили краще: одразу троє потрапили в топ-25. Дмитро Підручний та Артем Прима кваліфікувалися у масстарт, який пройде 18 лютого.

Також стартував турнір у бобслеї. В Пекіні вперше медалі Олімпіади розігрують жінки на монобобах. Лідія Гунько в цій дисципліні захищає честь України. У першій спробі 28-річна уродженка Івано-Франківська продемонструвала 18-й результат, після другої - опустилася на останню, 20-ту позицію. Третій та четвертий заїзди відбудуться 14 лютого.

В цей день мала пройти кваліфікація серед фристайлісток з лижної акробатики. Через погодні умови змагання перенесли на 14 лютого. Від України там виступатиме Ольга Полюк. Анастасія Новосад зможе взяти участь лише якщо здасть два поспіль негативні тести на коронавірус.

Олімпіада-2022: головне