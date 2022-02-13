Найкращий результат серед українок показала Юлія Джима.

У неділю, 13 лютого, на біатлонному стадіоні в китайському Чжанцзякоу в рамках зимових Олімпійських ігор-2022 відбулася жіноча гонка переслідування.

Переможницею гонки стала норвезька біатлоністка Марті Олсбю Ройселанд. Вона допустила 1 промах і завершила дистанцію за 34 хвилини і 46,9 секунди. Друге місце посіла шведка Ельвіра Еберг. Вона зробила 3 промахи, поступившись 1 хвилину 36,5 секунди. Трійку кращих замкнула ще одна представниця Норвегії Тириль Экхофф, що допустила 3 промахи (+1.48, 7).

Україну в гонці переслідування представили три біатлоністки: Юлія Джима, Анастасія Меркушина і Ірина Петренко.

Найкращий результат серед українок показала Юлія Джима, яка фінішувала 13-ю, вона допустила чотири промахи. У свою чергу Анастасія Меркушина двічі промазала на стрільбі і завершила гонку на 25-й позиції. Ірина Петренко з чотирма промахами стала 55-ю.

Результати гонки:

1. Марте Олсбю Ройселанд (0+0+1+0) 34:46,9

2. Ельвіра Карін Еберг (0+1+2+0) +1:36,5

3. Тіріл Екхофф (1+1+0+1) +1:48,7

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13. Юлія Джима (1+0+1+2) +2:49,3

25. Анастасія Меркушина (1+0+0+1) +3:50,3

55. Ірина Петренко (1+1+2+0) +8:16,8

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