У неділю, 13 лютого, на біатлонному стадіоні в китайському Чжанцзякоу в рамках зимових Олімпійських ігор-2022 відбулася жіноча гонка переслідування.
Переможницею гонки стала норвезька біатлоністка Марті Олсбю Ройселанд. Вона допустила 1 промах і завершила дистанцію за 34 хвилини і 46,9 секунди. Друге місце посіла шведка Ельвіра Еберг. Вона зробила 3 промахи, поступившись 1 хвилину 36,5 секунди. Трійку кращих замкнула ще одна представниця Норвегії Тириль Экхофф, що допустила 3 промахи (+1.48, 7).
Україну в гонці переслідування представили три біатлоністки: Юлія Джима, Анастасія Меркушина і Ірина Петренко.
Найкращий результат серед українок показала Юлія Джима, яка фінішувала 13-ю, вона допустила чотири промахи. У свою чергу Анастасія Меркушина двічі промазала на стрільбі і завершила гонку на 25-й позиції. Ірина Петренко з чотирма промахами стала 55-ю.
Результати гонки:
1. Марте Олсбю Ройселанд (0+0+1+0) 34:46,9
2. Ельвіра Карін Еберг (0+1+2+0) +1:36,5
3. Тіріл Екхофф (1+1+0+1) +1:48,7
...
13. Юлія Джима (1+0+1+2) +2:49,3
25. Анастасія Меркушина (1+0+0+1) +3:50,3
55. Ірина Петренко (1+1+2+0) +8:16,8
Олімпіада-2022: головне
- Зимові Олімпійські ігри в Пекіні проходять з 4-го по 20 лютого 2022 року.
- Буде розіграно 109 комплектів медалей у 15 видах спорту. На цих іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі (фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї.
- Україну представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах.
- Результати українців за 12 лютого тут.