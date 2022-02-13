У неділю, 13 лютого, на біатлонному стадіоні в китайському Чжанцзякоу в рамках зимових Олімпійських ігор-2022 відбулася чоловіча гонка переслідування.
Переможцем гонки став француз Кантен Фійон Майє, який закрив всі мішені і скористався провалом на вогневих рубежах норвежця Йоханнеса Бо. Тар'єй Бо цього разу завоював срібну медаль, а бронзовим призером став Едуард Латипов, що представляє Олімпійський комітет Росії.
Україну в гонці переслідування представили три біатлоністи: Дмитро Підручний, Артем Прима і Антон Дудченко.
Серед українських спортсменів найкращий результат показав Дмитро Підручний, який фінішував 13-м. у свою чергу Артем Прима завершив гонку на 18-й позиції, а Антон Дудченко відіграв 37 позицій і фінішував 23-м.
Очікувалося, що Дудченко пропустить гонку, щоб підготуватися до естафети, але тренерський штаб змінив своє рішення перед стартом.
Результати гонки:
1. Кантен Фійон Майє (0+0+0+0) 39:07,5
2. Тар'єй Бо (1+0+0+0) +28,6
3. Едуард Латипов (0+0+0+1) +35,3
...
13. Дмитро Підручний (1+2+2+0) +3:38,4
18. Артем Прима (2+2+2+0) +3:52,3
23. Антон Дудченко (2+0+1+0) +4:29,0
Раньше у жіночій гонці переслідування "золото" завоювала норвежка Марте Ройселанд, друге місце посіла шведка Ельвіра Еберг, третє – ще одна норвежка Тіріль Екхофф.
Олімпіада-2022: головне
- Зимові Олімпійські ігри в Пекіні проходять з 4-го по 20 лютого 2022 року.
- Буде розіграно 109 комплектів медалей у 15 видах спорту. На цих іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі (фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї.
- Україну представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах.
- Результати українців за 12 лютого тут.