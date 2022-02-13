Найкращим серед українців став Дмитро Підручний.

У неділю, 13 лютого, на біатлонному стадіоні в китайському Чжанцзякоу в рамках зимових Олімпійських ігор-2022 відбулася чоловіча гонка переслідування.

Переможцем гонки став француз Кантен Фійон Майє, який закрив всі мішені і скористався провалом на вогневих рубежах норвежця Йоханнеса Бо. Тар'єй Бо цього разу завоював срібну медаль, а бронзовим призером став Едуард Латипов, що представляє Олімпійський комітет Росії.

Україну в гонці переслідування представили три біатлоністи: Дмитро Підручний, Артем Прима і Антон Дудченко.

Серед українських спортсменів найкращий результат показав Дмитро Підручний, який фінішував 13-м. у свою чергу Артем Прима завершив гонку на 18-й позиції, а Антон Дудченко відіграв 37 позицій і фінішував 23-м.

Очікувалося, що Дудченко пропустить гонку, щоб підготуватися до естафети, але тренерський штаб змінив своє рішення перед стартом.

Результати гонки:

1. Кантен Фійон Майє (0+0+0+0) 39:07,5

2. Тар'єй Бо (1+0+0+0) +28,6

3. Едуард Латипов (0+0+0+1) +35,3

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13. Дмитро Підручний (1+2+2+0) +3:38,4

18. Артем Прима (2+2+2+0) +3:52,3

23. Антон Дудченко (2+0+1+0) +4:29,0

Раньше у жіночій гонці переслідування "золото" завоювала норвежка Марте Ройселанд, друге місце посіла шведка Ельвіра Еберг, третє – ще одна норвежка Тіріль Екхофф.

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