Збірна України в перший день виборола 8 нагород.

Завершився перший змагальний день Паралімпійських ігор в Токіо. Збірна України ударно розпочала свій виступ і завоювала вісім нагород. Одна золота, п'ять срібних та дві бронзові медалі - такий врожай вітчизняних паралімпійців у перший ігровий день.

Фехтувальниця Євгенія Бреус стала бронзовою призеркою і першою відкрила лік здобутим нагородам в скарбничці України.

Також бронзову медаль здобула наша плавчиня Ганна Гонтар. Разом з нею брала участь в запливі на 50 метрів вільним стилем Єлизавета Мерешко, котра принесла Україні перше золото! Таким чином, одразу дві українки піднялися на п'єдестал пошани одночасно.

Плавець Олексій Вірченко став срібним призером на дистанції 100 м батерфляєм. А Максим Кріпак виграв срібло на дистанції 50 м вільним стилем. Плавець Антон Коль теж виграв срібну медаль на 100-метрівці.

Фехтувальниця на шаблях Олена Федота у фіналі програла китайській спортсменці і теж залишилася зі сріблом. Така сама доля спіткала фехтувальника Артема Манька, котрий у чоловічій шаблі дійшов до фіналу і програв китайцю та залишився зі срібною нагородою.

Станом на цю мить Україна посідає п'яту позицію в медальному заліку Паралімпійських ігор. Відзначимо, що за загальною кількістю медалей (8) наші спортсмени на другому місці. В обох заліках лідирує Австралія.

Україна на Паралімпійських іграх у Токіо: головне

Паралімпіада стартувала 24 серпня і пройде до 5 вересня.

Україну на змаганнях представляють 143 спортсмени в 15 видах спорту. Найбільше представництво в України в плаванні (40 спортсменів) та легкій атлетиці (32).

Автор: Артем Будрін