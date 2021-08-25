Українка Євгенія Бреус стала медалісткою Паралімпіади у фехтуванні на шпазі.

Фехтувальниця Євгенія Бреус принесла Україні першу медаль на Паралімпіаді в Токіо.

Бреус завоювала бронзову нагороду у фехтуванні на шаблі на візках класу А.

У поєдинку за третє місце українка здолала представницю Угорщини Єву Хаймаші. Бреус перемогла з рахунком 15:10.

Для Бреус це друга медаль на Паралімпійських іграх. У 2016 році в Ріо вона також завоювала бронзу.

Слідом ще одну нагороду Україні приніс плавець Антон Коль. Він став срібним призером на дистанції 100 метрів на спині в класі S1 з вродженою вадою опорно-рухового апарату.

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Автор: Антон Дудар