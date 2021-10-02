Борчиня стала Почесною громадянкою Ірпеня.

Олімпійській борчині Ірині Коляденко, яка віддала подаровану квартиру за "бронзу" на Олімпіаді в Токіо, своєму тренеру, подарували автомобіль.

Про це у Facebook повідомив депутат Ірпінської міськради Антон Головенко.

Нову автівку спортсменка отримала від Асоціації вільної боротьби України.

"Асоціація вільної боротьби України подарувала ірпінчанці, бронзовій призерці Олімпіади в Токіо Ірині Коляденко автомобіль", – зазначив Головенко.

Читайте такожСвітоліна вийшла до чвертьфіналу турніру в ЧикагоТакож стало відомо, що борчиню зробили Почесною громадянкою міста.

Ірина Коляденко: що відомо

Ірина Коляденко в 2019 році завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу.

У 2021 році вона ставала чемпіонкою Європи, а роком раніше виграла на континентальній першості бронзу.

Бронзу Олімпіади в Токіо 22-річна спортсменка виграла у ваговій категорії до 62 кг. Після чого борчиня віддала своєму тренеру квартиру, яку їй подарувало за "бронзу" керівництво Київської області.

Однак влада Ірпеня, де мешкає олімпійська призерка, вручила дівчині ще одну квартиру.

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Автор: Віолетта Орлова