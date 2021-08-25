Ірині Коляденко подарували квартиру в Ірпені, але вона вирішила віддати її тренеру.

Українська борчиня Ірина Коляденко, яка на Олімпіаді в Токіо завоювала бронзову медаль, отримала від керівництва Київської області квартиру в Ірпені.

Однак спортсменка повідомила, що вирішила віддати цю квартиру своєму тренеру Володимиру Яременку, попри те, що для неї завжди було мрією мати власне житло.

Про своє рішення Коляденко повідомила в Instagram.

Спершу спортсменка розповіла про те, що для неї означає отримати власне житло:

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"Щоб ви розуміли, у мене навіть своєї кімнати ніколи не було! Так склалося моє життя. Своє власне житло - це дійсно була моя мрія, не менш бажана, ніж олімпійська медаль. І ось сьогодні я тримаю право власності на однокімнатну квартиру на 41 квадратний метр. І вже завтра я могла почати ремонтні роботи".

"Але.... Але за всіма моїми перемогами, стоїть ще одна людина, - продовжила Коляденко, - це мій тренер, з яким я працюю протягом восьми років, який мене не тільки тренує, але і завжди був поруч протягом усього часу.

Так, було нелегко. Ну, щоб ви розуміли, був такий час, що він мені купував одяг. Його маленька дочка Тетяна і його дружина не бачать його місяцями, тому що він постійно зі мною на зборах. Знаходив кошти, щоб підтримати мене в першу чергу. Не маючи свого власного житла!".

Коляденко підкреслила, що дарує квартиру тренеру, а сама продовжить працювати заради своєї мрії:

"Я дуже ціную весь внесок свого тренера в мене. Я розумію, на які жертви він йшов заради цієї перемоги. І хоча в нашій країні, на жаль, тренерів залишають без уваги, але я все ж хочу сказати своєму тренеру: "Дякую!". І віддати подаровану мені квартиру заслуженому тренеру України Володимиру Васильовичу Яременку. Ви її заслужили! А я продовжую мріяти і працювати над втіленням своєї мрії. А Ви мені, як завжди, допоможете".

Ірина Коляденко: досягнення

Ірина Коляденко в 2019 році завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу.

У 2021 році вона ставала чемпіонкою Європи, а роком раніше виграла на континентальній першості бронзу.

Бронзу Олімпіади в Токіо 22-річна спортсменка виграла у ваговій категорії до 62 кг.

Автор: Антон Дудар