Володимир Голубничий помер у віці 85 років.

Легендарний український легкоатлет помер у Сумах. На момент смерті Володимиру Голубничому було 85 років.

Про це повідомила прес-служба Національного олімпійського комітету України в Instagram.

"Складно переоцінити внесок цього видатного олімпійця в розвиток вітчизняної "королеви спорту" і всього олімпійського руху. Його величний досвід довжиною в тисячі кілометрів, пройдених спортивними аренами, навіки вписаний золотими літерами в історію світового спорту і став орієнтиром для сотень вихованців, яким іменитий скороход передавав свій досвід і надихав на нові досягнення", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про Володимира Голубничого

У 2012 році Голубничий став одним з 24 найбільших легкоатлетів світу, чиї імена увійшли до Зали слави Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій, адже за свою спортивну кар'єру він став дворазовим олімпійським чемпіоном у спортивній ходьбі, чемпіоном Європи, багаторазовим чемпіоном СРСР і двічі був рекордсменом світу в ходьбі на 20 кілометрів.

Український спортсмен здобув перше "золото" на Олімпійських іграх 1960 року в Римі. На наступних Олімпійських іграх, які проходили в Токіо, він завоював "бронзу", а вже в 1968 році в Мехіко спортсмен взяв "золото". У 1972 році в Мюнхені українець завоював срібну нагороду.

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Автор: Анастасія Горбачова