Володарю "Золотого м'яча" Герду Мюллеру було 75 років.

Вранці 15 серпня перестало битися серце одного з найкращих бомбардирів в історії футболу, екс-форварда "Баварії" Герда Мюллера.

Про це повідомив офіційний сайт "Баварії", за яку виступав Мюллер.

Екс-нападнику було 75 років.

"Сьогодні сумний і чорний день для "Баварії" і всіх її вболівальників. Герд Мюллер був найвеличніших нападників з усіх, які колись грали, а також прекрасною людиною, особистістю світового футболу. Ми поділяємо глибоку скорботу з його дружиною Уші і його сім'єю. Без Герда Мюллера "Баварія" не була б клубом, який ми всі любимо сьогодні. Його ім'я і пам'ять про нього будуть жити вічно", - сказав президент мюнхенського клубу Герберт Хайнер.

Відомо, що Мюллер страждав хворобою Альцгеймера. З 2015 року він перебував у будинку престарілих.

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Після завершення кар'єри у Мюллера були серйозні проблеми з алкоголем, а також він страждав депресією. Він проходив реабілітаційне лікування.

Герд Мюллер: кар'єра і досягнення

По ходу кар'єри Мюллер виступав за німецькі "ТСВ 1861" (1963-1964) і "Баварію" (1964-1979), а також американський "Форд-Лодердейл Страйкерс" (1979-1981).

З "Баварією" Мюллер тричі виграв Кубок європейських чемпіонів, чотири рази - чемпіонат ФРН. У його активі також перемоги в Кубку кубків і Кубку ФРН. У складі "Баварії" він забив неймовірні 566 голів у 607 матчах.

За збірну ФРН Мюллер провів 62 матчі, забивши 68 голів. Він ставав чемпіоном світу-1974 і чемпіоном Європи-1972 (на обох турнірах став найкращим бомбардиром).

Мюллер став володарем "Золотого м'яча" в 1970 році.

Нападник є найкращим бомбардиром в історії чемпіонату Німеччини (365 голів).

Раніше йому також належав рекорд по голах в Бундеслізі за один сезон (40), але в цьому році його побив Роберт Левандовскі. Також Мюллеру належали рекорди за кількістю голів у Кубку європейських чемпіонів / ЛЧ (69) і на чемпіонатах світу (14), які згодом було перевершено.

Автор: Антон Дудар