Перша офіційна гра Юліана Нагельсманна на чолі мюнхенського клубу завершилася внічию.

У стартовому матчі чемпіонату Німеччини 2021-2022 менхенгладбаська "Боруссія" приймала "Баварію".

Автором першого забитого м'яча в новому сезоні Бундесліги став нападник "Боруссії" Алассан Плеа.

Ще до перерви лідер "Баварії" Роберт Левандовські зрівняв рахунок, а після перерви рахунок на табло не змінився. Польський голеадор забив свій 295-й гол за "Баварію". 32-річний нападник забив в першому турі німецького чемпіонату сьомий сезон поспіль, що є рекордом турніру.

Зазначимо, що цей поєдинок став першим для Юліана Нагельсманна в якості головного тренера "Баварії". 34-річний фахівець у міжсезоння змінив на посту керманича мюнхенців Гансі Фліка.

"Боруссія" М - "Баварія" 1:1

Голи: Плеа, 10 - Левандовські, 42

"Боруссія" М: Зоммер, Скаллі, Ельведі, Гінтер, Лайнер, Нойхаус (Бенеш, 90+1), Крамер, Вольф (Беннетс, 72) Штіндль, Херманн (Гофманн, 64), Плеа (Тюрам, 64)

"Баварія": Ноєр, Девіс, Зюле, Упамекано, Станішич (Сарр, 82), Горецка, Кімміх, Гнабрі (Мусіала, 75), Мюллер (Чупо-Мотінг, 82), Сане (Коман, 75), Левандовські

Бундесліга: сезон 2021-2022

Статус чемпіона захищає "Баварія". 9 сезонів поспіль мюнхенці вигравали Бундеслігу і якщо вони це зможуть зробити вдесяте підряд - то це буде рекордом.

До елітного дивізіону піднялися "Бохум" й "Гройтер Фюрт", а понизилися в класі "Шальке" та "Вердер".

Автор: Артем Будрін