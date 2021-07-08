Глядачів не пустять на трибуни на Олімпійських Іграх в Токіо і трьох сусідніх префектурах: Тіба, Канагава і Сайтама.
Про це повідомляє Kyodo.
Дане рішення було прийнято 8 липня на онлайн-зустрічі оргкомітету Олімпіади-2020, представників Міжнародного олімпійського комітету і міської влади Токіо.
Рішення пов'язане з введенням надзвичайної ситуації в Токіо через зростання випадків зараження коронавірусом.
Читайте такожБез двох чемпіонів: затверджено склад збірної України на Олімпіаду в Токіо
Раніше було прийнято рішення про те, що іноземні глядачі не зможуть відвідати Олімпіаду. Тепер же була введена заборона і для місцевих уболівальників.
Також раніше стало відомо, що церемонія відкриття Олімпіади пройде без глядачів - на стадіоні її зможуть подивитися тільки VIP-гості.
Олімпіада в Токіо: деталі
- Олімпіада в Токіо розпочнеться 23 липня і пройде до 8 серпня. Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня. Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але збережуть назву "Олімпіада-2020".
- Витрати на ігри зросли на 2,8 млрд доларів через заходи, необхідні для запобігання поширенню коронавірусу.
- Згідно з опитуваннями, більшість японців виступало проти проведення ігор у 2021 році. Вони хочуть, щоб їх відстрочили ще раз або ж взагалі скасували.
- Однак у МОК заявили, що вважають неможливим скасування Олімпіади цього року.
- 25 березня в японській префектурі Фукусума стартувала естафета Олімпійського вогню.
- Україні на Олімпіаді в Токіо пророкують більше медалей, ніж на Іграх-2016 в Ріо.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram