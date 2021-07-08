У Токіо був введений режим надзвичайної ситуації.

Глядачів не пустять на трибуни на Олімпійських Іграх в Токіо і трьох сусідніх префектурах: Тіба, Канагава і Сайтама.

Про це повідомляє Kyodo.

Дане рішення було прийнято 8 липня на онлайн-зустрічі оргкомітету Олімпіади-2020, представників Міжнародного олімпійського комітету і міської влади Токіо.

Рішення пов'язане з введенням надзвичайної ситуації в Токіо через зростання випадків зараження коронавірусом.

Читайте такожБез двох чемпіонів: затверджено склад збірної України на Олімпіаду в Токіо

Раніше було прийнято рішення про те, що іноземні глядачі не зможуть відвідати Олімпіаду. Тепер же була введена заборона і для місцевих уболівальників.

Також раніше стало відомо, що церемонія відкриття Олімпіади пройде без глядачів - на стадіоні її зможуть подивитися тільки VIP-гості.

Олімпіада в Токіо: деталі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар