23 липня в столиці країни повинна відкритися Олімпіада, яка триватиме до 8 серпня.

Влада Японії має намір ввести в Токіо режим надзвичайної ситуації на період з 12 липня по 22 серпня через ситуацію з коронавірусом.

Про це повідомив міністр у справах відновлення економіки Ясутосі Нісімурі. 23 липня у столиці має відкритися Олімпіада, яка триватиме до 8 серпня.

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Очікується, що влада Японії офіційно оголосить про введення обмежень сьогодні. У сусідніх з Токіо районах діятиме слабший режим обмежень, передає Reuters.

Віце-президент Міжнародного олімпійського комітету Джон Коутс заявляв, що Олімпіада в Японії пройде навіть у разі введення режиму надзвичайної ситуації.

Раніше ЗМІ повідомляли, що влада Японії повернулася до розгляду ідеї про повну заборону відвідування глядачами стадіонів, які приймуть олімпійські змагання. До такого кроку їх підштовхує епідеміологічна ситуація в Токіо. Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 повернулося на рівень двомісячної давності, передає kommersant.

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Автор: Ірина Погоріла