У цей день Україна може сподіватися на медаль у тенісі.

31 липня на Олімпійських Іграх в Токіо буде розіграно 21 комплект медалей в 14 видах спорту.

Тенісистка Еліна Світоліна боротиметься за бронзову медаль. У матчі за третє місце вона зустрінеться з представницею Казахстану Оленою Рибакіною.

Плавець Владислав Бухов виступить у півфіналі на дистанції 50 м вільним стилем. Легкоатлетки Вікторія Ткачук, Анна Рижикова та Марія Миколенко виступлять у кваліфікації на дистанції 400 метрів у бігу з бар'єрами, Наталія Семенова - у метанні диска, Владислав Мазур - у стрибках у довжину. Микола Просторов представить Україну в стрибках на батуті

Враховуючи різницю в часі між Токіо і Києвом (6 годин), частина змагань почнеться в нічний час для України.

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Трансляцію Олімпійських ігор можна дивитися на телеканалі "UA: Перший". Також ігри показують Eurosport 1 і Eurosport 2 - перегляд цих каналів доступний в тому числі на медіасервісі MEGOGO.

Розклад фіналів 31 липня

1:30 - 3:25. Тріатлон. Змішана естафета.

3:00 - 8:50. Стендова стрільба. Змішані команди, трап.

4:30 - 6:20. Плавання. Чоловіки - 100 м батт. Жінки - 200 м спина, 800 м в/с. змішана естафета 4х100 м.

6:00 - 12:00. Вітрильний спорт. Медальні гонки в RS: X-чоловіки та жінки.

6:00 - 11:10. Кульова стрільба. Жінки, гвинтівка, 50 м з трьох положень.

6:00 - 14:00. Теніс. Жінки, одиночний розряд. Фінал. Матч за 3-е місце (Еліна Світоліна)

7:00 - 9:25. Батут. Чоловіки, інд.

8:45 - 11:20. Стрільба з лука. Чоловічий індивідуальний турнір

9:50 - 12:00. Важка атлетика. Чоловіки - 81 кг.

10:30 - 13:00. Регбі-7, жіночий фінал.

11:00 - 13:40. Дзюдо. Змішаний командний турнір.

12:00 - 17:00. Бадмінтон. Чоловічі пари.

12:30 - 14:40. Фехтування. Жіноча шабля, команда.

13: 00 - Легка атлетика. Чоловіки - диск. Жінки - 100 м. Змішана естафета 4х400 м.

13:50 - 16:00. Важка атлетика. Чоловіки - 96 кг.

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Автор: Антон Дудар